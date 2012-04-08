В Южной Осетии проходит второй тур выборов президента

{1-} В Южной Осетии утром в воскресенье, 8 апреля, начался второй тур выборов президента.
В 6:00 по киевскому времени открылись все 83 избирательных участка. В списки избирателей внесено около 35 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».
Второй тур будет считаться состоявшимся, если в голосовании примут участие более 30% избирателей. Для победы одному из кандидатов достаточно набрать простое большинство голосов.
В КГБ Южной Осетии сообщили, что в целях безопасности в течение всего дня будет закрыта граница с Грузией.
На сайте республиканского ЦИК отмечается, что часть избирательных участков оборудовали видеокамерами.
Во втором туре президентских выборов участвуют бывший председатель южноосетинского КГБ Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санакоев.
По результатам первого тура, который состоялся 25 марта, Леонид Тибилов получил 42,48% голосов, а Давид Санакоев - 24,58%.
Напомним, как сообщал «Главред», новые выборы президента были назначены в Южной Осетии после того, как Верховный суд республики отменил результаты голосования, прошедшего в ноябре 2011 года.
Тогда выборы также прошли в два тура, во втором победила Алла Джиоева, считавшаяся кандидатом от оппозиции. Ее соперник, глава МЧС Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился в суд, заявив, что в ходе голосования были допущены грубые нарушения, и потребовал отмены его результатов.
После того, как результаты выборов отменили, сторонники Джиоевой провели несколько акций протеста в Цхинвали, однако добиться провозглашения ее президентом не смогли.
В новых выборах ни Джиоева, ни Бибилов не участвовали.
фото: obozrevatel.com
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