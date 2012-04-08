Яхта с украинско-российским экипажем обогнула Антарктиду

8 апреля 2012, 10:10

{1-} Экипаж украинско-российской полярной парусной экспедиции на яхте «Скорпиус» в субботу, 7 апреля, завершил прохождение вокруг ледников Южного полюса.

«Капитан яхты «Скорпиус» Сергей Низовцев по телефону спутниковой связи сообщил, что в 19:32 по Киеву в субботу экипаж вышел на траверс российской полярной станции «Беллинсгаузен» и дал сигнал гудка, что обозначило завершение прохождения вокруг Южного полюса», - сообщила пресс-секретарь экспедиции Анна Субботина, передает «Интерфакс»

Она отметила, что экипаж начал экономить топливо.

«Из-за того, что на яхте остался небольшой запас топлива экипаж отключил всю обогревательную систему и перестал пользоваться печками», - подчеркнула Субботина.

Во льдах Антарктиды пропала яхта с украинским экипажем

По ее словам, до ближайшей остановки в Южной Америке яхте надо продержаться на оставшемся топливе пять дней.

«Они мерзнут, но экономят. Альтернативы нет», - отметила пресс-секретарь.

Она также напомнила, что, «вырвавшись из антарктического ледяного плена, экипаж намерен отправится в ледяные объятия Арктики».

«В планах экспедиции подняться в северные широты к июлю месяцу и стартовать вокруг российской и канадской Арктики из российского города Баренцбург. Если «Скорпиусу» удастся завершить арктическую кругосветку, то моряки станут первыми яхтсменами, осуществившими две полярные кругосветки за один год», - заявила Субботина.

«Яхта «Скорпиус» вышла с российской полярной станции «Беллинсгаузен» в поход вокруг Антарктиды 5 января 2012 года. За 90 дней отважные моряки преодолели 15 тысяч миль, смогли зайти в уже замерзающее море Росса до 74 градусов 18 минут южной широты, установив, таким образом, свой первый из запланированных мировых рекордов», - рассказал пресс-секретарь.

Экипаж украинско-российской яхты в Антарктиде в полном порядке

«Очередной рекорд будет установлен, когда яхта обойдет Антарктиду южнее 60 градуса и Северный полюс в районе 65-70 градусов в течение одного календарного года. Третий – по длине маршрута – 70 тысяч миль и четвертый по продолжительности – 2,5 года. Также за время плавания планируется реализовать ряд научных проектов Арктического и Антарктического НИИ РФ, которые связаны с экологией и гидробиологией, протестировать систему ГЛОНАСС в высоких широтах», - напомнила пресс-секретарь.

Кроме того, она также отметила, что яхта идет под двумя навигационными системами – ГЛОНАСС и GPS, что позволяет более точно определять координаты судна.

 

Экспедиция стартовала из Севастополя 25 сентября прошлого года. Экипаж экспедиции состоит из восьми человек: четверых россиян и четверых украинцев.

Предполагается, что яхта должна возвратиться в Севастополь в конце января 2014 года, а в Сочи - в первых числах февраля.

фото: yacht-com.ru

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