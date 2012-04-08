Турчинов призвал искать убийц Щербаня в Партии регионов

{1-} За убийством народного депутата Евгения Щербаня могут стоять люди из Партии регионов.

Об этом заявил Александр Турчинов в интервью «5 каналу».

По его словам, заказчиков убийства Щербаня можно легко посчитать – достаточно посмотреть, кто присвоил его имущество, кто взял под контроль его бизнес и его предприятия.

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Турчинов заявил, что власть «перешла черту», пытаясь обвинить в причастности к этому убийству экс-премьера Юлию Тимошенко.

По мнению политика, это делается для того, чтобы шокировать Европу и не дать ей возможность защищать Тимошенко от политических преследований, и поэтому очень важно найти настоящих заказчиков и убийц Щербаня.

«В частности, руководитель банды, по версии следствия, некто Кушнир, был убит в 1998 году не где-нибудь, а именно в донецком СИЗО. В донецком СИЗО убили единственного главного свидетеля», - подчеркнул Турчинов.

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Политик уверен, что Кушнир был убит, чтобы скрыть правду о реальных заказчиках убийства Щербаня.

«А заказчиков можно легко посчитать – посмотреть, кто присвоил имущество Щербаня, кто взял под контроль его бизнес, его предприятия. И тогда будет понятно, что и сейчас эти люди сидят или в парламенте, или находятся на очень серьезных и ответственных должностях. И все следы приведут, безусловно, к Партии регионов», - подчеркнул Турчинов.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в апреле Генеральная прокуратура возобновила следствие по делу об убийстве Щербаня в 1996 году.

В Генпрокуратуре готовы доказывать причастность Юлии Тимошенко и к другим резонансным убийствам на Донбассе в 1990-х годах.

фото: byut.com.ua

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