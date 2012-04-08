Тимошенко нужно было не арестовывать, а пустить во власть и на выборы - Балога

{1-} Участие экс-премьера Юлии Тимошенко в выборах, вместо тюремного заключения, могло показать, что ее рейтинг находится на уровне маргинальных политиков.

Об этом заявил глава МЧС Виктор Балога в интервью «Зеркалу недели. Украина».

«Юлии Тимошенко есть за что отвечать, однако с политической точки зрения. Если бы Тимошенко не сидела в тюрьме и пошла на выборы, то имела бы рейтинг на уровне маргиналов», - подчеркнул Балога.

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В то же время, министр считает, что экс-премьеру необходимо обеспечить лечение в любой выбранной ею клинике, чтобы исключить политическую составляющую в ее деле.

По словам Балоги, для Украины очень важно снять вопрос политических преследований перед миром.

«Я против того, чтобы нам вешали ярлык страны, в которой есть политзаключенные. Если сегодня сильные мира сего заявляют, что у нас есть политзаключенные, и критикуют украинское правосудие, то нам нужно сделать выводы и выходить из этой ситуации», - подчеркнул министр, добавив, что это надо делать «политическими, законодательными, правовыми методами».

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«У нас не должно быть политических преследований. Юлии Тимошенко есть за что отвечать, однако с политической точки зрения. Если бы Тимошенко не сидела в тюрьме и пошла на выборы, то имела бы рейтинг на уровне маргиналов», - сказал Балога.

«Поэтому теперь, по ее требованию, ей надо позволить лечиться там, где она хочет. В Германии – пусть будет в Германии. Да хоть в лучших клиниках мира! Этим из ее дела будет исключена лишняя политическая составляющая, эти все надрывные истерики и спекуляции», - заявил Балога.

Он также выразил мнение, что нынешнее руководство Украины должно было предложить и Юлии Тимошенко, и Виктору Ющенко должности во власти.

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«Я неоднократно говорил, что для объединения страны в 2005 году Ющенко должен был предложить должность премьера Януковичу. Сегодня похожая ситуация. Не нужно было игнорировать фактор Тимошенко. Надо было найти место и для нее, и для Ющенко. Потому что сильный подает руку более слабому», - отметил Балога.

фото: tymoshenko.ua

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