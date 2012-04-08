В киевской школе нашли нарколабораторию

{1-} Сотрудники СБУ обнаружили в киевской школе лабораторию по производству наркотиков.

Во время обыска оперативники изъяли два мешка сырья и 15 кг готового к продаже порошка, передает ТСН.

Как сообщили в СБУ, один из организаторов лаборатории – бывший сотрудник МВД, который преподавал в этой школе.

Во время задержания оперативники обнаружили, что, рядом с учебниками на столе открыто лежало все необходимое для «ремесла» оборудование: электронные весы, растворители и аппарат для фасовки таблеток.

«Непосредственно расфасовка проводилась в помещении школы. Во время осмотра сотрудниками изъято большое количество порошкообразного вещества. И почти два мешка уже готовой к реализации продукции», - заявили в СБУ.

Ингредиенты психотропных веществ дилеры получали посылками международной экспресс-почты из Юго-Восточной Азии.

Против организаторов наркобизнеса возбуждено уголовное дело. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: ТСН

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