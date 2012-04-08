В киевской школе нашли нарколабораторию

{1-} Сотрудники СБУ обнаружили в киевской школе лабораторию по производству наркотиков.
Во время обыска оперативники изъяли два мешка сырья и 15 кг готового к продаже порошка, передает ТСН.
Как сообщили в СБУ, один из организаторов лаборатории – бывший сотрудник МВД, который преподавал в этой школе.
Во время задержания оперативники обнаружили, что, рядом с учебниками на столе открыто лежало все необходимое для «ремесла» оборудование: электронные весы, растворители и аппарат для фасовки таблеток.
«Непосредственно расфасовка проводилась в помещении школы. Во время осмотра сотрудниками изъято большое количество порошкообразного вещества. И почти два мешка уже готовой к реализации продукции», - заявили в СБУ.
Ингредиенты психотропных веществ дилеры получали посылками международной экспресс-почты из Юго-Восточной Азии.
Против организаторов наркобизнеса возбуждено уголовное дело. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото: ТСН
Новости по теме:
В Житомире химик-самоучка организовал производство наркотиков (ФОТО)
Поставки наркотиков в Украину покрывают чиновники – СМИ
На Днепропетровщине крупнейшая лаборатория снабжала наркотиками три области