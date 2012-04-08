Хакеры заблокировали сайт британского МВД

{1-} Хакеры из группировки Anonymous заблокировали сайт Министерства внутренних дел Великобритании.

Атака стала выражением протеста планам правительства усилить наблюдение за пользователями интернета, передает BBC News.

Хакеры сообщили, что намерены атаковать ряд других правительственных сайтов Великобритании.

Портал Министерства внутренних дел стал недоступен около 21:00 по местному времени.

Несколькими днями ранее представители министерства сообщили, что намерены внести в парламент законопроект, который позволит просматривать электронную почту британских граждан без специального ордера.

В правоохранительных органах утверждают, что эта мера поможет предотвращать теракты. Противники законопроекта называют его грубым вмешательством в частную жизнь.

Новости по теме:

Хакеры взломали официальный сайт Ватикана

Anonymous обещает наносить удары каждую пятницу – СМИ

Школьник за минуту взломал сайт космического агентства Казахстана (ФОТО)

Органы власти Украины задолжали Microsoft 800 миллионов