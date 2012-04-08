Братья-мусульмане выдвинули запасного кандидата в президенты Египта

В Египте движение «Братьев-мусульман» объявило о выдвижении «запасного» кандидата, который примет участие в президентских выборах в случае снятия избирательной комиссией нынешней кандидатуры Хайрата аш-Шатыра.

Новым кандидатом стал Мухаммед Мурси – глава «Партии свободы и справедливости», представляющей «Братьев-мусульман» и получившей значительное большинство в парламенте, сообщает на египетская газета «Аль-Ахрам», передает «Интерфакс».

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Кандидатура аш-Шатыра вызывает сомнения, поскольку, по египетскому законодательству, граждане с тюремным прошлым не могут участвовать в выборах. Ранее аш-Шатыру удалось добиться амнистии как политическому заключенному при свергнутом режиме, однако есть опасения, что ЦИК не пропустит его кандидатуру.

Ранее в регистрации уже было отказано кандидату от консервативной салафитской партии «Гамаа аль-исламийя» Хазему Салаху Абу Исмаилу. Его сняли с гонки из-за того, что его мать имеет американский паспорт и несколько раз въезжала по нему в Египет. Партия объявила о выдвижении нового кандидата – Сафвата Хегази.

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Поначалу «Братья-мусульмане» обещали не выдвигать своего кандидата на президентских выборах, чтобы «не последовать примеру бывшего президента Хосни Мубарака и монополизировать власть».

Однако один из «Братьев» Абдельмонем Абуль Фаттух решил выдвинуть свою кандидатуру вопреки решению партии, после чего был изгнан из нее.

Поскольку «Братья-мусульмане» традиционно пользовались популярностью в Египте, их кандидат априори считался фаворитом. Главным соперником для кандидата от ПСС должен стать представитель салафитской партии.

В президентской гонке также будут участвовать представители светских течений, в том числе бывший соратник Мубарака Ахмад Шафик и экс-генсек Лиги арабских государств Амр Муса.

Первый раунд президентских выборов в стране назначен на 23 и 24 мая. По новому законодательству, глава государства будет избираться не более чем на два четырехлетних срока.

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