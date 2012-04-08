В США убийца расстрелял пятерых чернокожих

В американском городе Талса, штат Оклахома, в пятницу утром, 6 апреля, были расстреляны пятеро прохожих: трое были убиты, двое - ранены.

Как заявили представители полиции, все жертвы и пострадавшие – чернокожие, передает CNN.

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Стрельба велась в одном и том же районе города, и, по данным следствия, подозреваемый – белый мужчина, который, по словам очевидцев, стрелял из автомашины. Его приметы сообщили двое выживших.

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Представитель полиции Джонатан Брукс заявил, что, по словам пострадавших, стрелок подъезжал к потенциальным жертвам и спрашивал у них дорогу.

Другие подробности инцидента, имеющего, судя по всему, расовую подоплеку, пока не известны. Ведется расследование.

После инцидента была организована встреча лидеров негритянской общины с мэром города, население которого составляет около 400 тысяч человек.

Фото: fox23

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