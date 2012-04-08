Скандальный мэр Житомира обнародовал декларацию о доходах

Мэр Житомира Владимир Дебой обнародовал декларацию о своих доходах за 2011 год.

Как указано в документе, городской голова заработал 135,8 тысяч гривен, также он получил 11,5 тысяч гривен материальной помощи, передает Житомир.info.

Таким образом, общий доход мэра составил 146 тысяч 623 гривны.

Кроме того, Дебой является владельцем принадлежит земельного участка площадью 1 га и квартиры общей площадью 78 квадратных метров.

Из транспортных средств в собственности мэра Житомира есть только мотоцикл марки «Ямаха» 2005 года выпуска с объемом двигателя 125 кубических сантиметров.

Размер паев и вкладов в уставной капитал предприятий и фондов составляет 38 тысяч 317 гривен. На счетах банков и других финансово-кредитных учреждений у мэра находится 9 тысяч 204 гривны.

Общий совокупный доход членов семьи составляет 16 тысяч 659 гривен.

Напомним, что совокупный доход мэра в 2010 году составлял 113 тысяч 640 гривен 48 копеек. В том числе: материальная помощь – 4 тысячи 316 гривен, заработная плата – 109 тысяч 324 гривны 48 коп. На счетах банков и других финансово-кредитных учреждений у мэра тогда находилось 5 тысяч гривен.

Напомним также, что Владимир Дебой до избрания мэром в октябре 2010 года работал заместителем губернатора Житомирской области. Как заявил Дебой на пресс-конференции по случаю годовщины своего пребывания на посту мэра, он получает меньше, чем во время работы заместителем губернатора.

«Зарплата у меня чуть ниже, чем у заместителя губернатора, получаю чуть больше 6,5 тысяч гривен со всеми надбавками», - заверил он.

Согласно декларации за 2011 год, зарплата мэра составляет более 11 тысяч гривен в месяц, а материальной помощи Дебой получил почти в 3 раза больше, чем будучи заместителем губернатора.

Отметим, что доход губернатора Житомирской области Сергея Рыжука в 2011 году составил 428 тысяч гривен, главы облсовета Иосифа Запаловского – 314 тысяч гривен.

Как известно, мэр Житомира прославился скандальной попыткой купить за счет государства служебный автомобиль стоимостью 600 тысяч гривен.

Позже стало известно, что Владимир Дебой таки получил в подарок Mercedes-220, который ранее принадлежал народному депутату из Блока Литвина Николаю Рудченко.

Автомобиль с номерным знаком «АМ 1238 ВР» был приобретен за 50 тысяч долларов (около 400 тысяч гривен - прим.ред.).

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Фото: Житомир.info

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