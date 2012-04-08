БЮТ: скоро Тимошенко обвинят в поедании детей

{1-} Депутаты БЮТ, после обвинения Тимошенко в убийстве Щербаня, прогнозируют, что скоро экс-премьера обвинят в поедании маленьких детей.

Об этом заявил народный депутат от фракции БЮТ Владимир Бондаренко, передает «Gazeta.ua».

«Скоро будем читать со слов Кузьмина, что Юлия Тимошенко занималась поеданием малолетних детей, занималась каннибализмом и так далее», - отметил депутат.

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Бондаренко напомнил, что 5 апреля к трем годам лишения свободы был приговорен и экс-глава Минприроды в правительстве Тимошенко – Георгий Филипчука.

«Кузьмин является служакой режима. Он хочет занять место (генпрокурора – прим.ред.) после Пшонки, поэтому будет делать все», - заявил Бондаренко.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Тимошенко могут обвинить в причастности к убийству донецкого бизнесмена Александра Момота и банкира Вадима Гетьмана.

Сейчас ГПУ проверяет причастность экс-премьера к убийству нардепа Евгения Щербаня.

фото: sq.com.ua

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