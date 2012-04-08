БЮТ: скоро Тимошенко обвинят в поедании детей

{1-} Депутаты БЮТ, после обвинения Тимошенко в убийстве Щербаня, прогнозируют, что скоро экс-премьера обвинят в поедании маленьких детей.
Об этом заявил народный депутат от фракции БЮТ Владимир Бондаренко, передает «Gazeta.ua».
«Скоро будем читать со слов Кузьмина, что Юлия Тимошенко занималась поеданием малолетних детей, занималась каннибализмом и так далее», - отметил депутат.
Тимошенко оплатила киллерам убийство Щербаня - Генпрокуратура
Бондаренко напомнил, что 5 апреля к трем годам лишения свободы был приговорен и экс-глава Минприроды в правительстве Тимошенко – Георгий Филипчука.
«Кузьмин является служакой режима. Он хочет занять место (генпрокурора – прим.ред.) после Пшонки, поэтому будет делать все», - заявил Бондаренко.
Турчинов призвал искать убийц Щербаня в Партии регионов
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Тимошенко могут обвинить в причастности к убийству донецкого бизнесмена Александра Момота и банкира Вадима Гетьмана.
Сейчас ГПУ проверяет причастность экс-премьера к убийству нардепа Евгения Щербаня.
фото: sq.com.ua
Новости по теме:
Сегодня Юлия Тимошенко празднует свой 51-й день рождения
Тимошенко можно обвинить в покушении на Папу Римского - политтехнолог
Против Тимошенко возбуждено еще четыре дела
ГПУ проверит причастность Тимошенко к заказному убийству
Кузьмин: На Тимошенко есть еще три дела
Против Тимошенко могут возбудить новое дело - за убийство