Пожилым украинцам упростят поиск работы

{1-} Кабмин запретит работодателям указывать требования по возрасту и полу кандидатов во время публикации вакансий.

Об этом заявил вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко в эфире украинского телевидения.

«Когда дают заявление на трудоустройство, мы запрещаем, чтобы указывали возраст, и указывали, мужчина это или женщина», - подчеркнул Тигипко, комментируя законопроект о занятости.

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Также он подчеркнул, что подобный запрет соответствует европейской практике. В то же время, этот запрет не будет касаться специфической работы, которую может выполнять исключительно мужчина или женщина.

Кроме того, согласно нормам законопроекта, будет запрещено выдвижение работодателем условий, которые дают преимущество людям определенного пола. Также работодателям будет запрещено требовать от кандидатов сведений об их личной жизни.

Ранее Минсоцполитики инициировал введение запрета на оплату гражданами услуг частных кадровых агентств.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, премьер-министр Николай Азаров считает, что главной поддержкой для людей, потерявших работу должно стать не пособие по безработице, а возможность бесплатной переквалификации.

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