Экс-судья Зварич отправился из СИЗО по этапу

{1-} Бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварыч этапирован из Киевского СИЗО в колонию для отбывания наказания.
Об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах, передает УНИАН.
«Его в Киевском СИЗО уже нет. Его вывезли в колонию в пятницу (6 апреля – прим.ред.)», - сообщил источник.
При этом сотрудник СИЗО отметил, что лиц такого ранга, как правило, этапируют в Менскую исправительную колонию Черниговской области.
Напомним, как сообщал «Главред», уголовное дело в отношении экс-судьи Игоря Зварыча по обвинению в получении 100 тысяч долларов взятки за принятие незаконного решения было возбуждено в 2008 году.
Игорь Зварыч некоторое время скрывался, однако в марте 2009 года был задержан, и 20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по его делу.
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Экс-судья был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.
Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу Игоря Зварыча и оставил приговор в силе.
фото: zik.com.ua
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