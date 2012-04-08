Умер депутат из Блока Литвина

{1-} Народный депутат от Блока Литвина Игорь Головченко вчера вечером, 7 апреля, скоропостижно скончался.
Об этом сообщает портал «Новости-N».
Депутат умер в возрасте 51 года, что стало причиной его смерти, пока не ясно – окончательный ответ даст вскрытие тела.
Отметим, что покойный депутат страдал ишемической болезнью сердца – шесть лет назад ему была сделана операция аортокоронарного шунтирования, а в 2010 году - операция по стентированию сосудов сердца.
Игорь Головченко был номером 17 в списке блока Литвина, вошел в список по квоте Трудовой партии Украины.
В Верховной Раде был членом Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
Фото: censor.net.ua
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