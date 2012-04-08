Форум объединенной оппозиции состоится 12 мая - Яценюк

{1-} Форум объединенной оппозиции, на котором будет принят план действий, пройдет 12 мая.

Об заявил лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк, передает НБН.

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«12 мая будет обнародован план действий, поскольку люди должны знать, с чем идем на выборы», - подчеркнул Яценюк.

По его словам, целью оппозиции является победа на парламентских выборах и получение 226 голосов в новой Верховной Раде Украины.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее депутаты партии «Фронт змін» приняли решение о формировании единого списка кандидатов в депутаты от оппозиции как на мажоритарных округах, так и по партийным спискам.

По словам Яценюка, вопрос составления списка будет согласовываться с другими оппозиционными силами, и он будет объявлен 23 апреля.

«Из 220 кандидатов, которые изначально подавались, мы передаем на рассмотрение контрольной комиссии только 38 кандидатов, которые прошли тщательную проверку», - отметил политик.

Яценюка заявил, что на политсовете партии в субботу, 7 апреля, также было принято решение, что «каждая партия – и политическая партия «Фронт змін», и политическая партия «Батькивщина»- будут иметь право вето на каждого кандидата в депутаты как по мажоритарному, так и по общенациональному списку».

Он также добавил, что другие политические силы, которые являются участниками объединенной оппозиции, в том числе ВО «Свобода», однозначно имеют право на такое вето.

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