Северная Корея готовится испытать ядерное оружие - СМИ

Северная Корея ведет подготовку к проведению подземных ядерных испытаний.
Об этом со ссылкой на источник в южнокорейской разведке сообщает агентство «Ренхап».
В разведке уточнили, что КНДР сооружает подземный тоннель на полигоне в провинции Хамген-Пукто, где ранее уже дважды проводились ядерные испытания.
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Предположительно, работы по подготовке к проведению подземного ядерного взрыва находятся на финальной стадии.
Официальных комментариев о готовящихся ядерных испытаниях со стороны КНДР не поступало.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Северная Корея в ближайшее время планирует осуществить испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия.
Планы КНДР вызвали резкое осуждение со стороны Южной Кореи, Японии и США. В частности, Япония заявила о намерении сбить ракету в случае, если она вторгнется в воздушное пространство страны.
КНДР проводила подземные ядерные взрывы дважды – в 2006 и 2009 годах. В обоих случаях ядерным испытаниям предшествовали запуски ракет дальнего радиуса действия.
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В конце февраля 2012 года стало известно, что Северная Корея согласилась ввести мораторий на проведение ядерных испытаний и тестов средств доставки ядерного оружия в обмен на продовольственную помощь от США.
Спустя месяц поставки были прекращены в связи с намерениями КНДР запустить тяжелую ракету «Ынха-3». Власти Северной Кореи утверждают, что ракета выведет на орбиту спутник связи, тогда как в США считают, что запуск станет испытанием нового поколения баллистических ракет.
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