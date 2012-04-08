Президентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

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Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися. Как сообщили в республиканском ЦИК, преодолен 30% порог явки.

По словам секретаря Центризбиркома республики Ирины Гассиевой, порог явки при повторном голосовании преодолен. Таким образом, можно констатировать, что повторные выборы президента Республики Южная Осетия состоялись», - сказала она.

При проведении повторного голосования выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие более 30% избирателей, внесенных в списки. Победитель определяется простым большинством, сообщает РИА Новости.

Напомним, нынешние выборы президента Южной Осетии являются повторными, так как Верховный суд республики признал недействительными результаты голосования, прошедшего в ноябре прошлого года, из-за нарушений. Повторные выборы, согласно решению парламента, состоялись 25 марта. Голосование не выявило победителя. Во втором туре участвуют экс-глава КГБ республики Леонид Тибилов и омбудсмен Давид Санакоев.

Фото: kavkaz-uzel.ru

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