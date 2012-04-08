Убийца Щербаня поступал как Робин Гуд, спасая украинцев от богатых людей

8 апреля 2012, 16:10

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Убийца Евгения Щербаня Вадим Болотских на суде в 2003 году заявил, что поступал как Робин Гуд, помогая украинскому народу избавляться от «очень богатых людей». Тогда на суде в обвинении по убийству Щербаня в деле Болотских прокурор заявил о сумме около 780 тыс. долл., но это так и не было доказано.

В свою очередь Болотских утверждал, что не брал денег за убийство Щербаня, сообщает ZN.UA.

Вадим Болотских (прозвище Вадик Москвич) был задержан в Москве в 2001 году) и дал признательные показания в деле об убийстве Евгения Щербаня. Болотских признался и в некоторых других резонансных преступлениях (в том числе в убийствах бизнесменов Ахатя Брагина, Александра Момота), рассказав о том, что убийства совершал по просьбе некоего Евгения Кушнира, на счету преступной группировки которого было 27 убийств и 17 покушений на убийство. На момент задержания Болотских все, кто принимал участие в убийстве Евгения Щербаня и занимались его непосредственной организацией, были мертвы.

Болотских был приговорен к пожизненному заключению Апелляционным судом Луганской области в 2003 году. На суде он подтвердил свое участие в убийстве Евгения Щербаня. Здесь же давал показания и Руслан Щербань, опознавший в Болотских человека, стрелявшего в его отца. Тогда Генпрокуратура так и не смогла доказать, что убийства Евгения Щербаня и Ахатя Брагина были совершены «за деньги». Болотских сознался в соучастии, подготовке и непосредственно в убийстве того же Евгения Щербаня. Он заявил, что поступал как Робин Гуд, помогая украинскому народу избавляться от «очень богатых людей».

У ГПУ есть свидетели убийства Щербаня

В то же время, первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин утверждал в конце прошлого года, что на счета киллеров поступило от фирм, контролируемых Павлом Лазаренко и Юлией Тимошенко, около трех миллионов долларов США.

По его словам, «та же фирма Somali Enterprises, которая перечислила деньги за убийство Щербаня, перечисляла деньги Тимошенко на приобретение шуб, драгоценностей, автомобилей, оплату гостиниц, ресторанов». Замгенпрокурора здесь имеет в виду, по всей видимости, показания некоего Петра Кириченко, полученные в 2001 году сотрудниками украинской и американской прокуратур в ходе совместных допросов.

Кириченко утверждал в своих показаниях, что при его посредничестве Павел Лазаренко встречался с неким Мильченко по кличке Матрос, и, ссылаясь на свои данные о том, что Тимошенко якобы угрожала опасность, предложил выплатить Мильченко три миллиона долларов США.

По показаниям Кириченко, большая часть денег была действительно выплачена Мильченко, и якобы часть денег принадлежала Тимошенко. За какие услуги Мильченко перечислялись деньги? И при чем здесь, собственно, убийство Щербаня? Связи между преступлением в донецком аэропорту и взаимозачетами между Мильченко и Лазаренко украинская и американская прокуратуры тогда так и не обнаружили. Эти же показания Кириченко использовались и в судебном процессе в луганском Апелляционном суде в 2003 году. Но факт его причастности к организации заказного убийства Щербаня, перечисления и получения за него денег тогда так и не был доказан.

фото: segodnya.ua

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