В США арестовали убийцу пятерых афро-американцев

Полиция в США арестовала двух мужчин, подозреваемых в уличной стрельбе 6 апреля в городе Талса (штат Оклахома), в результате которой трое человек погибли, еще двое получили тяжелые ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

В пятницу неизвестный устроил стрельбу в одном из районов города, в результате чего пострадали прохожие, все они афро-американцы. Сразу после нападения полиция начала розыск белого мужчины, который был замечен неподалеку от места преступления за рулем пикапа. Позже стало известно, что нападавших было двое.

{1-}

Представитель полиции Джейсон Виллингхэм (Jason Willingham) заявил, что по подозрению в нападении арестованы 19-летний Джейк Ингланд (Jake England) и 32-летний Элвин Уоттс (Alvin Watts).

Как сказал Виллингхэм, многое пока остается неизвестно. «Мы пока не установили мотив преступления, но мы продолжаем задавать вопросы и надеемся, что все станет ясно в ближайшие дни», - сказал он.

По его словам, подозреваемых удалось арестовать после того, как в полицию поступило анонимное сообщение об их месте нахождения.

Фото: fox23

Новости по теме:

В США убийца расстрелял пятерых чернокожих

Новая угроза для Америки: страна перестала замечать стрельбу в школах

Во Франции новый серийный убийца на мотоцикле расстрелял 5 человек

В США 7 студентов колледжа расстреляли из-за 6000 долларов



