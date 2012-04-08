В США арестовали убийцу пятерых афро-американцев

Полиция в США арестовала двух мужчин, подозреваемых в уличной стрельбе 6 апреля в городе Талса (штат Оклахома), в результате которой трое человек погибли, еще двое получили тяжелые ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
В пятницу неизвестный устроил стрельбу в одном из районов города, в результате чего пострадали прохожие, все они афро-американцы. Сразу после нападения полиция начала розыск белого мужчины, который был замечен неподалеку от места преступления за рулем пикапа. Позже стало известно, что нападавших было двое.
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Представитель полиции Джейсон Виллингхэм (Jason Willingham) заявил, что по подозрению в нападении арестованы 19-летний Джейк Ингланд (Jake England) и 32-летний Элвин Уоттс (Alvin Watts).
Как сказал Виллингхэм, многое пока остается неизвестно. «Мы пока не установили мотив преступления, но мы продолжаем задавать вопросы и надеемся, что все станет ясно в ближайшие дни», - сказал он.
По его словам, подозреваемых удалось арестовать после того, как в полицию поступило анонимное сообщение об их месте нахождения.
Фото: fox23
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