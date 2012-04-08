Ренат Кузьмин совершил уголовное преступление на глазах всей Украины - эксперт

8 апреля 2012, 17:08

Заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил о наличии свидетельств об убийстве Вадима Щербаня в интересах Юлии Тимошенко, а также о ее возможных контактах с бандой Кушнира, чем совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.387 ККУ- разглашение данных досудебного следствия или дознания.

Об этом заявил координатор движения «Общее дело» Александр Данилюк, пишет Корреспондент.

«Таким образом Ренатом Кузьминым были незаконно разглашены данные досудебного следствия, порочащие подозреваемую, унижающие ее честь и достоинство. Был нарушен установленный порядок осуществления правосудия, а также нормальная деятельность органов дознания, прокурора, следователя в части обеспечения тайны следствия и конфиденциальности информации, связанной с выявлением и раскрытием преступлений, и расследованием уголовных дел», - говорится в заявлении.

По слова  Данилюка, это был не первый случай разглашения данных досудебного следствия, совершенного Кузьминым, поскольку подобные случаи, по его словам, имели место во время досудебного следствия по уголовным делам Юрия Луценко, Александра Турчинова и по ряду других резонансных дел.

Такие действия, согласно ч.2 ст.387 ККУ, должны наказываться штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В своем заявлении в ГПУ Данилюк просит возбудить против Кузьмина уголовное дело по ч.2 ст.387 ККУ, «по факту разглашения в эфире телеканала «Интер» 6 апреля 2012 года данных досудебного следствия, порочащих Юлию Тимошенко, унижающих ее честь и достоинство».

Напомним, первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин сообщил, что Юлии Тимошенко в случае, если будет доказана ее причастность к убийству народного депутата Евгения Щербаня, может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кузьмин также заявил, что почти 10 лет назад был допрошен свидетель, который утверждает, что ему известно, что «Юлия Владимировна имела прочные связи с бандой Кушнира, была лично знакома с Кушниром и его боевиками». Кроме того, добавил он, по показаниям этого свидетеля, сама Тимошенко неоднократно сознавалась в том, что обращалась к Кушниру и его бандитам за помощью.

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