Защита Зварича подаст кассацию на приговор в десять лет тюрьмы

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Адвокат бывшего судьи и главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича намерена подавать кассационную жалобу на приговор Оболонского райсуда, которым экс-судья был осужден к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за получение взяток на общую сумму 963 тыс гривен, сообщают Украинские новости.

Защитник Зварича Станислав Цветинский заявил: «Будем обжаловать, подавать кассационную жалобу, так как с приговором не согласны, и мой подзащитный не признает своей вины». При этом возможные сроки обжалования он не уточнил.

Приговор для «Колядника»



Напомним, 5 апреля Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу Зварича на приговор Оболонского райсуда столицы. Как сообщалось, 8 апреля экс-судью Игоря Зварича этапировали из Лукьяновского СИЗО для отбывания наказания в одну из исправительных колоний.

фото: nbnews.com.ua

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