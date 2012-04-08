Названа предварительная причина смерти депутата-литвиновца

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Названа предварительная причина смерти народного депутата Украины 51-летнего Игоря Головаченко из Блока Литвина.

По словам замруководителя фракции Олега Зарубинского, скорее всего, причина смерти депутата — сердечный приступ, ведь он страдал ишемией. Головченко еще в 2005 году делали аортокоронарное шунтирование, а два года назад — стентирование (расширение) сосудов сердца. Он вел здоровый образ жизни, но умер в бассейне одного из киевских фитнес-центров, который регулярно посещал, пишет Сегодня.

«Он был позитивным, спокойным, доброжелательным человеком, это большая потеря», — сказал Зарубинский. Головченко был членом Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, подал два законопроекта (один отклонен, второй пока рассматривается).

В пресс-службе МВД и Киевской горпрокуратуры пока не могут ответить, будет ли возбуждено уголовное дело в связи со смертью депутата (например, по халатности персонала), это решат по результатам вскрытия.

Как рассказала врач Людмила Дымша, после таких операций, как у Головченко, пациентам противопоказаны физические нагрузки, нельзя посещать сауны или бани.

Напомним, Игорь Головаченко скоропостижно скончался в субботу, 7 апреля.

Фото: censor.net.ua

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