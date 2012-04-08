Президент Туркмении приехал посмотреть автогонки и неожиданно выиграл заезд

7 апреля, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, избранный в феврале на второй срок, приехал на гоночный трек в Ашхабаде на роскошном спорткаре Bugatti Veyron для того, чтобы поприветствовать любителей автомобильного спорта, собравшихся посмотреть соревнования. Неожиданно для всех он принял участие в заезде, одержав уверенную победу над соперниками.

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Во время открытия гоночного соревнования Бердымухаммедов обратился к ведущему церемонии с вопросом: «Можно я тоже приму участие?» Получив положительный ответ, президент устроился за рулем мощного автомобиля Volkicar турецкого производства и по команде судьи начал заезд. По результатам гонки Бердымухаммедов опередил своих соперников, показав лучшее время на треке, сообщает Newsru.com.

Организаторы соревнования решили передать авто, на котором проехался президент, национальному музею спорта.

Туркменские СМИ неоднократно писали, что Бердымухаммедов увлекается автомобильным спортом. В 2009 году по его инициативе было принято решение провести международный ралли-рейд «Шелковый путь», маршрут которого прошел по территории трех государств - России, Казахстана и Туркмении.

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После гонки президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамдов на выездном расширенном заседании правительства обсудил вопросы развития в Туркмении массового и профессионального спорта. Затем он и члены правительства приняли участие в открытии Школы олимпийского резерва, рассчитанной на 350 учащихся.

Согласно распоряжению главы государства, Управлению делами Аппарата президента Туркменистана предписано в установленном порядке безвозмездно передать на баланс Государственного комитета Туркменистана по туризму и спорту 16 спортивных автомобилей. Среди них такие престижные марки как Volkicar, Bugatti Veyron, Mitsubishi, Renault.

Фото: chron.com

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