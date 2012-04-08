Иран не прекратит обогащать уран - эксперт

Иран не прекратит обогащение урана и не закроет ядерный объект Форду.

Об этом заявил руководитель Организации по атомной энергии ИРИ Ферейдун Аббаси Давани в ответ на распространенную изданием The New York Times информацию о том, что группа «пять плюс один» (постоянные члены СБ ООН и Германия) намерена потребовать от Исламской Республики на предстоящих переговорах закрытия расположенного близ города Кум объекта Форду, на котором ведется обогащение урана до уровня 19,75 процента, передает ИТАР-ТАСС.

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По словам иранского эксперта, в этих требованиях нет никакой логики, - подчеркнул он.

«Иран производит 20-процентный уран в тех объемах, которые необходимы в целях производства топлива для тегеранского исследовательского реактора и еще одного проектируемого реактора мощностью десять мегаватт».

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По словам Давани, между объектами Форду и Натанзе, являющегося основным центром по обогащению урана в ИРИ, «нет никакой разницы». Оба объекта находятся под полным контролем МАГАТЭ.

Он также отметил, что Форду размещен в подземных бункерах исключительно из соображений безопасности.

«К сожалению угрозы нападения исходят и от некоторых стран, входящих в группу «пять плюс один», — добавил он, порекомендовав Западу «отказаться от языка санкций и угроз» в диалоге с Ираном, «тогда не будет никакой необходимости строить мирные ядерные объекты под землей».

Фото: vesti.ru

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