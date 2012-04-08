Россия планирует выкупить у Беларуси участок нефтепровода «Дружба»

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Россия могла бы выкупить у Беларуси участок действующего нефтепровода «Дружба», по которому сырье поступает потребителям Центральной и Восточной Европы.

Об этом сообщил вице-президент российской трубопроводной монополии «Транснефть» Михаил Барков.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли «Транснефть» купить белорусскую часть «Дружбы», Барков ответил: «Можем», пишут Ведомости.

Поставки по «Дружбе» пока остаются эффективнее, чем экспорт по Балтийской трубопроводной системе БТС-2.

Барков добавил, что переговоры о покупке белорусского участка «Дружбы» велись и раньше, и если они возобновятся, «Транснефть» в них снова примет участие.

Транснефть экспортировала в 2011 году по нефтепроводу «Дружба» 62,3 млн тонн нефти - около четверти от суммарного объема экспорта.

Барков сказал также, что экспорт российской нефти Urals из нового порта Усть-Луга - конечной точки БТС-2 - составит 18-20 млн тонн в 2012 году.

Напомним, что РФ удалось избавиться от посреднических услуг в транспортировке газа через территорию Белоруссии, выкупив полностью «Белтрансгаз». В обмен Минску были обещаны существенные скидки на поставляемое из России топливо.

Эксперты считают, что так как «Газпром» теперь является единоличным владельцем «Белтрансгаз», он контролирует объемы транспортировки «голубого топлива» в Европу через Белоруссию.

Помимо 100% акций «Белтрансгаза», газовому монополисту принадлежит и белорусского участка газопровода «Ямал – Европа», поэтому российская компания будет максимально задействовать этот маршрут транспортировки газа. В этом случае «Газпром» сможет контролировать расход средств, получаемых за транспортировку газа, и развивать газотранспортную систему Белоруссии.

фото: wikipedia.org

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