Патриарх Кирилл снова осудил молебен «Путина прогони»

8 апреля 2012, 19:50

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в очередной раз выступил с призывом не оставить без внимания акцию, совершенную панк-группой Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве.

РПЦ: верующие не должны останавливаться даже перед убийством

По словам предстоятеля, все знают, что не так давно перед именно этими святынями мирового христианства был совершен акт кощунства, духовного злодейства. Святыни от этого не пострадали, но пострадали люди. Не наш долг выносить суждение о том, кто пострадал, но кощунство такого масштаба не может быть незамеченным и безразличным для тех, кто его совершил», - сказал Кирилл, пишет Би-Би-Си.

Напомним, в конце февраля в Интернете стал распространяться видеоклип с «панк-молитвой» женской группы Pussy Riot «Богородица, Путина прогони», часть которого была снята в храме Христа Спасителя. Распространение ролика вызвало резко негативную реакцию российских властей и духовенства.

Трех участниц группы арестовали до 25 апреля. Международная правозащитная организация Amnesty International  признала арестованных девушек узниками совести и призвала к их немедленному и безоговорочному освобождению.

В это воскресенье, когда по православному календарю отмечается праздник Вход Господень в Иерусалим, во многих приходах Московского патриархата зачитывался циркуляр, ранее принятый Высшим церковным советом РПЦ.

В документе говорится, что в России существуют некие антицерковные силы, которые делают все, чтобы дискредитировать священников и расколоть общество. К антицерковным силам присоединяются те, кто продвигают «ложные ценности агрессивного либерализма», говорится в послании.

фото: lenta.ru; видео: youtube.com

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