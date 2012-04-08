В Москве прошла акция «Белая лента»: задержана защитница Химкинского леса

В России прошла акция «Белая лента». В ходе этой акции несколько десятков человек с оппозиционной символикой небольшими группами гуляли перед Кремлем, водя хороводы и распевая песни.

Российская пресса сообщает, что участники акции не выкрикивали каких-либо лозунгов, а полиция наблюдала за происходящим, не вмешиваясь.

Среди собравшихся была замечена девушка с плакатом «Призрак Конституции», завернутая в белое покрывало, пишет Би-Би-Си.

Сторонники движения «Белая лента» пришли на Красную площадь с белыми аксессуарами, символизирующими протест против фальсификаций на прошлогодних думских выборах. В их руках были цветы и плюшевые игрушки.

{1-}

Во флешмобе приняли участие лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и один из руководителей незарегистрированной Партии народной свободы Борис Немцов. Оба политика общались с прессой и раздавали листовки.

{4-}

В то же время, на Красной площади была задержана лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Это произошло, когда она попыталась установить палатку.

{2-}

После задержания собравшиеся активисты оппозиции начали скандировать «Свободу!» и «Позор!». Затем около сотни демонстрантов направились организованной колонной в сторону отдела внутренних дел «Замоскворечье», куда доставили Чирикову.

{3-}

Позже Евгения Чирикова написала в своем микроблоге Twitter, что ее оставят в ОВД как минимум до понедельника, когда должен будет состояться суд над ней.

Между тем, в районе Лобного места члены прокремлевского движения «Штаб единых действий», одетые в форму солдат Великой Отечественной войны, читали стихи и предлагали всем желающим обменять белые ленточки на георгиевские (символ празднования Дня Победы).

До этого несколько сторонников оппозиции были задержаны на станции метро «Площадь революции», расположенной около Красной площади.

Один из задержанных «пришел в маске Гая Фокса, собрав вокруг себя толпу фотографов, второй давал интервью журналистам, а третий разъезжал по платформе на роликах».

По данным СМИ, на станции собралось около 30 человек, которые украсили расположенные здесь скульптуры белыми лентами, белыми гвоздиками и розами.

{5-}

Во время акции в метро сотрудники полиции сцепились руками и попытались «вытиснуть» оппозиционеров с территории станции.

Напомним, сторонники движения «Белая лента» попытались провести аналогичную акцию на Красной площади, однако флешмоб закончился массовыми задержаниями.

Столичная полиция подтвердила, что при попытке пройти на Красную площадь были задержаны 85 человек, на 75 из них власти составили протоколы об административных нарушениях.

фото: ridus.ru

Новости по теме:

Оппозиционер Удальцов отпущен из полиции



Российская оппозиция готовит Путину «последний бой» с сотнями тысяч митингующи



В Москве прошли митинги и задержания (ФОТО)

