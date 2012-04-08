Папа Римский на Пасху призвал остановить кровопролитие в мире

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Папа Римский Бенедикт XVI обратился к десяткам тысяч верующих на площади святого Петра в Риме. В традиционном пасхальном обращении Urbi et Orbi («Городу и миру») он призвал остановить вооруженные конфликты на Земле, обратив особое внимание на необходимость прекратить кровопролитие в Сирии, сообщает Би-Би-Си.

Бенедикт XVI напомнил о необходимости помочь беженцам из районов конфликтов. Он подтвердил, что в сентябре совершит визит в Ливан, который граничит с Сирией.

Говоря о западно-африканской стране Мали, погруженной в политический кризис после захвата власти военными две недели назад, он вознес молитву, чтобы «Славный Христос даровал мир и стабильность».

Понтифик также помолился за Нигерию, страдающую от межрелигиозных и межэтнических распрей, - чтобы «пасхальная радость дарила силы, необходимые для возобновления строительства мирного общества, уважающего религиозную свободу своих граждан».

В ночь на воскресенье понтифик отслужил в Ватикане пасхальную мессу. Он призвал противостоять тьме, которая, по его словам, способна затенять истинные ценности и закрывать от людей Бога.

Напомним, 8 апреля, католики и протестанты отмечают Пасху - праздник Воскресения Христова.

фото:radiovesti.ru

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