На выборах в Южной Осетии лидирует экс-шеф КГБ

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По предварительным данным, на выборах в Южной Осетии лидирует бывший председатель КГБ республики Леонид Тибилов.
Источник в Центризбиркоме республики сообщил Интерфаксу, что по результатам подсчета на этот утро 9 апреля Тибилов набирает наибольшее количество голосов.
Это данные с большей части избирательных участков, уточнил собеседник агентства.
Как ранее писал Главред, второй тур выборов президента Южной Осетии завершился 8 апреля в 20:00 по местному времени. В выборах участвовали два кандидата – экс-председатель Комитета госбезопасности Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санакоев.
Фото: kavkaz-uzel.ru
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