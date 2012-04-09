На выборах в Южной Осетии лидирует экс-шеф КГБ

{1-}

По предварительным данным, на выборах в Южной Осетии лидирует бывший председатель КГБ республики Леонид Тибилов.

Источник в Центризбиркоме республики сообщил Интерфаксу, что по результатам подсчета на этот утро 9 апреля Тибилов набирает наибольшее количество голосов.

Это данные с большей части избирательных участков, уточнил собеседник агентства.

Как ранее писал Главред, второй тур выборов президента Южной Осетии завершился 8 апреля в 20:00 по местному времени. В выборах участвовали два кандидата – экс-председатель Комитета госбезопасности Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санакоев.

Фото: kavkaz-uzel.ru

Новости по теме:

Президентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

В Южной Осетии проходит второй тур выборов президента



В Южной Осетии состоялись президентские выборы



Украина не признала президентские выборы в Южной Осетии