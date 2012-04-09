Стало известно, как лечат и охраняют Луценко в больнице

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Под зарешеченными окнами палаты экс-министра МВД Юрия Луценко, которого 7 апреля экстренно госпитализировали в Киевскую Больницу скорой помощи (БСМП), постоянно дежурят четыре человека, ведущие наружное наблюдение, а дверь в само отделение по звонку открывает милиционер, который находится на посту в коридоре с несколькими напарниками. Двор больницы патрулируют еще пара сотрудников в форме.

«То, что Луценко привезли к нам, – это стресс! – цитирует Сегодня одну из санитарок больницы. – Становится морально тяжело работать, потому что понаприходят к нему депутаты, журналисты... Вот в прошлом году, когда пытались к нему пройти гости (Луценко обследовали в этой больнице в мае прошлого года. — Ред.), ободрали краску на дверях, поцарапали стены. На эти выходные для Луценко каталку никто мне не заказывал – обследования, видимо, начнут делать в понедельник, и он будет ходить на процедуры сам».

Палата, в которой лежит Луценко, — одна из лучших в больнице (в других отделениях БСМП также есть палаты повышенного комфорта, но пребывание там платное, в том же отделении, где находится экс-министр, говорят, что комфортная палата лишь у него). Госпенитенциарная служба выложила в Интернет видеоролик апартаменты экс-министра напоминают комфортабельный номер в гостинице: в просторной комнате две кровати, одна из которых — ортопедическая.

«Отдельно в палате установлена душевая кабина. Из старого интерьера — только решетки на окнах», — добавила жена Луценко, Ирина, которая проведала мужа 6 апреля.

«Жену Юрия Витальевича на выходные к нему не пускают, – сообщила руководитель пресс-службы «Народной самообороны» Лариса Сарган. – Ей сложно получить разрешение на встречу, нужно с утра взять документ в Апелляционном суде, затем утвердить его в СИЗО. На выходных ему не назначали процедур, они начнутся с понедельника. Главный упор будет сделан на печень, у него очень серьезные проблемы. Но он не падает духом».

По словам тюремщиков, Луценко, возможно, проведет в больнице больше недели.

Как ранее писал Главред, врачи подтвердили у экс-министра внутренних дел Юрия Луценко панкреатит, а также серьезные проблемы с печенью и тахикардию.

Об этом после посещения больницы 6 апреля сообщила жена Луценко Ирина и отметила, что при первом же осмотре на УЗИ врачи подтвердили панкреатит, серьезные проблемы с печенью и тахикардию.

«Курс лечения, скорее всего, предполагается длительный», – отметила Ирина Луценко.

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