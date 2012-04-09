В Интернете появилось видео элитной палаты Луценко

После экстренной госпитализации экс-министра МВД Юрия Луценко 7 апреля, в Интернете появилось видео палаты, в которой он проведет ближайшее время.

Палата, в которой лежит Луценко, — одна из лучших в больнице (в других отделениях БСМП также есть палаты повышенного комфорта, но пребывание там платное, в том же отделении, где находится экс-министр, говорят, что комфортная палата лишь у него). Госпенитенциарная служба выложила в Интернет видеоролик апартаменты экс-министра напоминают комфортабельный номер в гостинице: в просторной комнате две кровати, одна из которых — ортопедическая.

«Отдельно в палате установлена душевая кабина. Из старого интерьера — только решетки на окнах», — добавила жена Луценко, Ирина, которая проведала мужа 6 апреля.



«Жену Юрия Витальевича на выходные к нему не пускают, – сообщила руководитель пресс-службы «Народной самообороны» Лариса Сарган. – Ей сложно получить разрешение на встречу, нужно с утра взять документ в Апелляционном суде, затем утвердить его в СИЗО. На выходных ему не назначали процедур, они начнутся с понедельника. Главный упор будет сделан на печень, у него очень серьезные проблемы. Но он не падает духом».



По словам тюремщиков, Луценко, возможно, проведет в больнице больше недели.



Как ранее писал Главред, врачи подтвердили у экс-министра внутренних дел Юрия Луценко панкреатит, а также серьезные проблемы с печенью и тахикардию.



Об этом после посещения больницы 6 апреля сообщила жена Луценко Ирина и отметила, что при первом же осмотре на УЗИ врачи подтвердили панкреатит, серьезные проблемы с печенью и тахикардию.

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