Клюев назначен главным реформатором правоохранительных органов

{1-} Президент Виктор Янукович подписал два указа, расширяющие полномочия секретаря СНБО Андрея Клюева. Документы предусматривают увеличение аппарата СНБО в два раза, а также предоставляют Клюеву полномочия по контролю над реформированием правоохранительных органов. Эксперты видят в указах попытку усилить влияние Совбеза, а также возврат Клюеву надлежащего политического статуса.

Указ об увеличении состава СНБО предусматривает появление в структуре аппарата четырех новых департаментов — госбезопасности и правоохранительных органов, военной безопасности, экономической и социальной безопасности, а также внешнеполитических аспектов национальной безопасности, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

Янукович также подписал указ «О комитете по вопросам реформирования правоохранительных органов», которым создается новый консультативно-совещательный орган при главе государства. Он должен «устранить дублирование полномочий правоохранительных органов, оптимизировать их структуру и численность, четко определить и разграничить компетенцию этих органов».

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Исполнительным секретарем Янукович назначил Клюева. И среди заданий нового органа при Президенте — подготовка предложений по оптимизации правоохранительных органов, их структуры и численности.

Как считает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, «эти указы являются следствием борьбы за восстановление статуса Совбеза, а с другой — за возврат Клюеву надлежащего политического статуса»

«Клюев хочет вернуть Совбезу ту славу, которая у него была во времена Горбулина (Владимир Горбулин был секретарем СНБО в 1994, 1996-1999 годах.—«Ред.»)», - подчеркнул политолог и отметил, что на сегодняшний момент «все силовые структуры напрямую подчинены Президенту».

фото: mignews.com.ua

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