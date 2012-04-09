Собчак освистали за вопрос о рекламе Путина

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Ксения Собчак, которая была соведущей одной из частей юбилейной, 25-й, церемонии вручения старейшей российской кинопремии «Ника», во время вручения специального приза за благотворительность фонду «Подари жизнь» попыталась задать актрисе Чулпан Хаматовой провокационный вопрос о Путине, чем вызвала негативную реакцию зала.

Публика освистала журналистку, сообщает Новый регион 2.

В этом году премию «Ника» решили вручать не только за творческие достижения, но и за благотворительную деятельность. Обладательницами спецприза стали руководители детского благотворительного фонда «Подари жизнь» – актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун.

«Вы не ограничились одноразовой помощью, а, осознав объем катастрофы, вы взяли на свои хрупкие плечи огромный груз ответственности, – сказал, вручая награду, руководитель Театра наций Евгений Миронов. – Вы первыми подняли цунами неравнодушия. Ведь отношение к детям и старикам – это лицо страны. Спасибо, что вы сделали это лицо намного симпатичнее».

В то же время, Миронов резко высказался в адрес «бездельников и ублюдков, критикующих на диванах и в интернете» ролик, в котором Чулпан Хаматова призывала голосовать на выборах президента за Владимира Путина.

Собчак подхватила тему, задав вопрос Хаматовой: «Чулпан, я тобой искренне восхищаюсь, но ответь мне на вопрос: «Если бы ты не занималась благотворительностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина или осталась в стороне от политической деятельности?».

Актриса Хаматова о ролике "За Путина": оставьте каждого со своим видением

В ответ на слова Ксении в зрительном зале поднялся свист. Чулпан Хаматова подошла к микрофону, но на вопрос про агитацию за Путина не ответила. Актриса сказала: «Ксюш, давай не будем...., это же праздник кино!». Публика поддержала Хаматову аплодисментами.

Собчак не угомонилась и в ответ на попытку ведущего церемонии Юлия Гусмана остановить ее, заявила: «У нас свобода слова. И я имею право везде задавать вопросы, которые считаю нужным».

Коллегу поддержал Евгений Миронов, заявив, что Чулпан Хаматова и Дина Корзун занимаются добрым делом не ради рекламы и количества просмоторов на YouTube в отличие от Ксении Собчак. «Ксюша, тебе интересует только количество просмотров на YouTube», – сказал актер.

После завершения церемонии Ксения Собчак написала в своем Твиттере, что расстроена реакцией зала на свой «простой и не обидный» вопрос. «Если честно, я убита такой реакцией. Почему не ответить на вопрос, ответ на который ждала вся страна? Я не критиковала, не осуждала, я спросила», – написала телеведущая.

«Пока ты говоришь не то, что думаешь, слушаешь не то во что веришь, и делаешь не то, что хочешь, – все это время и живешь совсем не ты. Давайте все вместе не бояться спрашивать и говорить о том, что важно. Будет тяжело и трудно, но надо гнуть свою линию и говорить то, что думаешь», – призвала Собчак.

Как ранее писал Главред, в феврале, в разгар выборной кампании, вышел рекламный ролик, в котором Хаматова призывала голосовать за Путина, потому что «он всегда выполняет обещания». Пользователи социальных сетей, комментируя видео, сочли ее интонации неуверенными, а общий вид – подавленным, а некоторые комментаторы и вовсе назвали ролик «обращением заложницы».

По некоторым данным, актриса согласилась сниматься в ролике в поддержку Путина, потому что ей пригрозили лишить финансирования фонд «Подари жизнь» и Центр детской гематологии.

Сама Хаматова отказалась комментировать информацию о том, что ее заставили сняться в предвыборном ролике кандидата Путина. «Пусть говорят. Оставьте каждого со своим видением. Я ничего комментировать не буду», – сказала актриса.

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