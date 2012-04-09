Судья Вовк принял решение принудительно доставить Иващенко в суд

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Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко 9 апреля отказался покидать СИЗО и участвовать в судебном заседании.

Об этом суду сообщил начальник конвоя, информирует УНИАН.

Председательствующий в процессе судья Сергей Вовк, заслушав объяснения конвоя, объявил перерыв в судебном заседании для того, чтобы Иващенко могли доставить в суд.

В то же время, адвокаты Иващенко заявили журналистам, что конвой намеренно неверно интерпретировал ситуацию. «Иващенко не «не захотел» прибыть в суд, а просто физически из-за очень плохого самочувствия не может этого сделать», – сказал адвокат Борис Нечипоренко.

Как ранее писал Главред, 6 апреля Печерский райсуд Киева перенес на 9 апреля дебаты по делу Иващенко из-за его отказа принимать участие в судебном заседании. В начале заседания, которое началось с 2-часовой задержкой, начальник конвоя сообщил, что Иващенко был доставлен в суд, но категорически отказался пройти в зал суда, ссылаясь на плохое самочувствие и острые боли в спине.

6 апреля Государственная пенитенциарная служба сообщила, что комиссия специалистов Минздрава и пенитенциарной службы после осмотра подсудимого сделали заключение, что он в стационарном лечении за пределами Киевского СИЗО не нуждается, общее состояние Иващенко удовлетворительное.

Генеральная прокуратура Украины 20 августа 2010 года возбудила в отношении В.Иващенко уголовное дело по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, Иващенко в ноябре 2009 года, занимая пост временно исполняющего обязанности главы Минобороны, подписал составленный управляющим санацией Феодосийского судомеханического завода план санации. Этим документом предусмотрена реализация государственного имущества, в том числе трех причалов, бомбоубежища и здания, которое обеспечивало размещение и хранение мобилизационных материальных резервов. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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