Результаты вскрытия нардепа-литвиновца – легкие были полны воды

{1-} В легких умершего нардепа из Блока Литвина Игоря Головченко при вскрытии была обнаружена вода - в большом количестве. Эти данные опровергают появившуюся ранее информацию о том, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Это означает, что причиной смерти депутата стала механическая асфиксия, обусловленная попаданием воды в дыхательные пути и легкие - иными словами, утопление. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают «Новости-N».

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По словам экспертов, скорее всего, у Головченко во время плавания возник острый приступ стенокардии, сопровождающийся сильными болями, чувством страха и т. д. «В таком состоянии человек часто теряет ориентацию - а он, как на грех, находился в воде. Хватанул воды - и пошел ко дну» - рассказал эксперт.

«Если бы он находился на суше, то для того, чтобы приступ прошел, достаточно было бы принять стандартные медицинские препараты, назначенные ему врачами, А то и просто посидеть пять-десять минут в состоянии полного покоя - и все было бы в порядке» - считают эксперты.

В такой ситуации возникают вопросы к администрации фитнесс-центра: «Работала ли бассейне служба спасения, оказания первой медицинской помощи - спасатель, врач? А если работала, то почему не заметила, что одному из купающихся стало плохо - он пошел ко дну?».

Ранее «Главред» сообщал, что причиной смерти Головченко мог стать сердечный приступ, ведь он страдал ишемией. Нардепу еще в 2005 году делали аортокоронарное шунтирование, а два года назад — стентирование (расширение) сосудов сердца.

фото: censor.net.ua

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