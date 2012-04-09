ЦИК Южной Осетии назвал имя нового президента

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По итогам обработки 100% бюллетеней победу на выборах президента Южной Осетии одержал экс-глава КГБ республики Леонид Тибилов.

По данным республиканского ЦИК, он набрал 54,12% голосов избирателей. Омбудсмен Давид Санакоев получил 42,65% голосов, сообщает Би-би-си.

Как ранее писал Главред, 8 апреля в самопровозглашенной республике Южная Осетия прошел второй тур президентских выборов, которые были признаны состоявшимися.

Напомним, новые выборы президента были назначены в Южной Осетии после того, как Верховный суд республики отменил результаты голосования, прошедшего в ноябре 2011 года.

Тогда выборы также прошли в два тура, во втором победила Алла Джиоева, считавшаяся кандидатом от оппозиции. Ее соперник, глава МЧС Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился в суд, заявив, что в ходе голосования были допущены грубые нарушения, и потребовал отмены его результатов.

После того, как результаты выборов отменили, сторонники Джиоевой провели несколько акций протеста в Цхинвали, однако добиться провозглашения ее президентом не смогли.

В новых выборах ни Джиоева, ни Бибилов не участвовали.

фото: 1tv.ru

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