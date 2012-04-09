Ющенко: слова о случайности Украинского государства меня унижают

{1-} Экс-президент Виктор Ющенко заявил, что его унижают слова о том, что Украина является случайным государством, состоящим из чужих территорий.

«Очень часто в разговорах, посвященных теме национального единства, звучат реплики, которые меня унижают как украинца и как президента. Говорят, что Украина – случайное государство, которое волею судеб отхватило кусок от одной империи, кусок – от другой», – сказал Ющенко в интервью журналу Forbes-Украина.

История Украины и ее враги

«Это бесконечно муссируется недругами Украины», – посетовал экс-президент.

Ранее «Главред» сообщал, что в 2008-м году Владимир Путин сказал президенту США Джорджу Бушу-младшему: «Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!»

И тут он очень прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. То есть фактически он пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины.

Новости по теме:

Ющенко ездит на Mercedes, который оформлен на подставное лицо - СМИ

Депутаты решили искать компромат на Ющенко

Компартия потребовала судить Ющенко за измену

Путин не считает Украину государством?