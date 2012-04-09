Лозинскому сократили тюремный срок

{1-}

Апелляционный суд Киева смягчил приговор экс-нардепу Виктору Лозинскому, приговоренному 20 апреля 2011 года Днепровским районным судом Киева к 15 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на анонимный источник в Генеральной прокуратуре Украины.

Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Решение принято по апелляционной жалобе защиты Лозинского.

В целом, суд подтвердил вину экс-депутата, однако пришел к выводу, что назначенный судом первой инстанции приговор не соответствует тяжести содеянного преступления и сократил срок тюремного заключения осужденного на 1 год.

Решение суда может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Как ранее писал Главред, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Лозинским, районным прокурором Горбенко и начальником райотдела милиции Ковальским погиб местный житель Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, который носит характер особой муки, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила Лозинского депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку его в суд.

3 марта 2010 года Печерский районный суд Киева избрал Лозинскому меру пресечения в виде ареста.

14 декабря 2010 года Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела.

20 апреля 2011 года Днепровским районным судом Киева к 15 годам лишения свободы

Прокуратура требовала приговорить Лозинского к пожизненному заключению. В то же время, адвокат обвиняемого просил суд оправдать его подзащитного. В частности, адвокат назвал все обвинения прокуратуры безосновательными. По его словам, Олийнык погиб в результате несчастного случая.

Фото: Сегодня

Новости по теме:

Лозинский сидит в СИЗО с ноутбуком и интернетом - СМИ

Депутат получил 2 года условно за расстрел человека из автомата (ВИДЕО)

За убийство брата Арбузова обвиняемому грозит пожизненное заключение

Подельники Лозинского получили от 4 до 9 лет тюрьмы