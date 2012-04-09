Тимошенко нюхала кокаин - регионал

{1-} Нардеп-регионал Юрий Болдырев заявил о том, что экс-премьер Юлия Тимошенко работала на износ, и есть свидетельства того, что она нюхала кокаин.

«То, что у нее есть заболевания, вне всякого сомнения. Женщине давно не 20 лет. Кроме того, она перенесла такие стрессы - была премьер-министром. Я знаю, от членов Кабмина, от технических работников, что она всегда работала на износ. Она так работала много лет, не говоря уже о том, что есть свидетельства того, что она нюхала кокаин. А это здоровья не добавляет», - отметил он в комментарии УНН.

Болдырев отмечает, что в вопросах определения условий лечения и его прохождения он доверяет врачам Минздрава.

Данилишин: Тимошенко принимала кокаин, - СМИ

Ранее «Главред» сообщал, проживающий в Чехии экс-министр экономики при правительстве Тимошенко Богдан Данилишин подтвердил, что Тимошенко принимала кокаин, однако, по его мнению, кокаин является обычным стимулятором.

«Вот я слышал, Тимошенко обвиняют в употреблении наркотиков, неужели вы думаете, кто-то другой бы пошел «сдавать Украину» без дозы? Некоторые пьют, некоторые принимают антидепрессанты, а другие употребляют кокаин», – заявил экс-министр.

фото: censor.net.ua

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