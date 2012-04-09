Киевский судья сел на 6 лет за взятку в 3 тысячи

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Апелляционный суд Киевской области 6 апреля признал судью Оболонского районного суда Киева Т. виновным в получении взятки в сумме $3 тыс. и служебной халатности и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Отдел связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины информирует, что этот судья получил взятку $3 тыс. за решение гражданского дела в интересах истца. Он также признан виновным в служебной халатности, которая заключалась в заверении им более 100 несуществующих решений суда о взыскании средств из Пенсионного фонда, что причинило государству убытки на сумму почти 4 млн грн.

Судья приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением обязанностей представителя власти, организационно-предписывающих и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 2 года с конфискацией всего имущества, принадлежащего ему на праве собственности.

Как ранее писал Главред, 8 апреля бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварыч этапирован из Киевского СИЗО в колонию для отбывания наказания.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-судьи Игоря Зварыча по обвинению в получении 100 тысяч долларов взятки за принятие незаконного решения было возбуждено в 2008 году.

20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу Игоря Зварыча и оставил приговор в силе.

фото: ufatut.ru

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