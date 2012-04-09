Тимошенко предложила повесить на нее смерти Джексона и Хьюстон

{1-} Находящаяся в Качановской исправительной колонии экс-премьер Юлии Тимошенко заявила о том, что попытки Генпрокуратуры привязать к ней убийство Евгения Щербаня похожи на заявления о ее причастности к гибели Майкла Джексона и Уитни Хьюстон.

«Нелепая привязка меня к делу Щербаня – это абсурд. Абсурд – он абсурд и есть. Он не подлежит анализу, не может быть обжалован или осмеян. Он – по ту сторону морали, порядочности, человечности, здравого смысла. Соревноваться против этого абсурда – дело неблагодарное и бесперспективное, поскольку это потустороннее, зазеркалье, антимир», - цитирует опального политика ее пресс-служба.

БЮТ: скоро Тимошенко обвинят в поедании детей

Тимошенко подчеркнула, что просто верю в то, что люди хорошо понимают, какими гнилыми нитками сшито это дело, кому оно выгодно и насколько абсурдно. «К счастью, мои, с позволения сказать, оппоненты своим "интеллектуальным" подходом к этому заказу четко демонстрируют всю абсурдность, ничтожество и несуразность процесса», - говорит экс-премьер.

«Я хочу верить, что сын Евгения Щербаня поймет, как подло и низко его использовали, и больше так не будет делать. Потому что это уже вопрос высшей нравственной компетенции. Тот, кто будет оценивать когда-то его жизнь на этой земле, живет не в "Межгорье"», - заявила Тимошенко.

Ранее «Главред» сообщал, что нардепы-бютовцы считают: после обвинения Тимошенко в убийстве Щербаня, скоро экс-премьера обвинят в поедании маленьких детей.

фото: byut.com.ua

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