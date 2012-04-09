Литвин призвал депутатов работать так, чтоб им не желали «сдохнуть»

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Спикер ВР Владимир Литвин предложил народным депутатам почитать отзывы об их работе на форумах в Интернете.

Об этом он сказал на согласительном совете, комментируя отзывы на сообщение о смерти их коллеги.

«Я прочитал отзывы на форумах… Советовал бы каждому из нас почитать и сделать выводы, что мы с вами, уважаемые депутаты, дали обществу, если пишут что-то вроде: «А когда все остальные сдохнут?», – цитирует спикера Украинская правда.

Глава парламента в этой связи призвал прекратить стычки и ругань, и подумать «как реализовать роботу».

В продолжение темы, Литвин выразил возмущение, что за прошлую неделю заседало лишь 6 комитетов и комиссия по приватизации.

По словам спикера, на заседаниях было всего 60 депутатов, которые рассмотрели аж 14 вопросов.

«Чтобы не было обид, уважаемые коллеги, те комитеты, которые не заседали, табелироваться не будут», – пригрозил спикер оргвыводами.

Как ранее писал Главред, 7 апреля умер народный депутат Украины 51-летний Игорь Головаченко из Блока Литвина.

Смерть произошла в бассейне одного из киевских фитнес-центров, который он регулярно посещал. По результатам вскрытия можно предположить, что Головаченко утонул.

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