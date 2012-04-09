Онищенко пригрозил закрыть украинско-российскую границу

{1-} Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявляет, что в случае повторения вспышки холеры в Украине украинско-российская граница будет закрыта.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает УНИАН.

«Когда я был на прошлой неделе в Украине, встречаясь с заместителем председателя правительства, я им сказал, что если будет то, что было в прошлом году с холерой в Мариуполе, в Жданове, как он раньше назывался, этот город, то мы просто закроем границу», - сказал Онищенко.

Скандалист Онищенко нахамил украинским журналистам

По его словам, для обсуждения и координации решения данного вопроса в Роспотребнадзор прибыли два специалиста из Минздрава Украины.

Как подчеркнул Онищенко, нужно понимать, во что выльется закрытие границы.

«Мы сейчас совместно поработаем и к началу сезона выйдем с единым пониманием, как нам на общечеловеческом пространстве совместно и адекватно реагировать на подобного рода вещи», - сказал Г.Онищенко.

Ранее «Главред» сообщал, что в начале января 2012 года Онищенко заявил, что обеспокоен вспышками холеры в Украине. Его беспокойство было вызвано тем, что в 2012 году в Украине профилактикой холеры среди людей будут заниматься не медики, а ветеринарная служба.

фото: nnm.ru

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