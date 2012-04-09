Литвин официально назвал кандидата на пост главы Счетной палаты

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Спикер Владимир Литвин предлагает на должность главы Счетной палаты кандидатуру первого заместителя председателя правления АО «Ощадбанк» Романа Магуты.

Об этом он заявил на согласительном совете 9 апреля, сообщает Украинская правда.

Литвин сказал, что ожидал разрешения ситуации с Петром Порошенко, который, как известно, также был кандидатом на должность главы Счетной палаты, но был назначен министром экономики.

По словам спикера, Магута является специалистом в области экономики, «хорошо знает и Восток, и Запад», закончил Тернопольский экономический университет и работает в банковской сфере.

Литвин попросил профильный комитет рассмотреть все необходимые документы для выдвижения кандидатуры и предложил депутатам организовать встречу Магуты с фракциями в случае необходимости.

«Большая просьба в четверг (12 апреля. – Ред.), независимо от того, как будет рассматриваться КПК, утром обсудить эту кандидатуру, а с 12 до 13 провести голосование (бюллетенями) для того, чтобы на следующей пленарной неделе сформировать Счетную палату, если эта кандидатура будет поддержана», – сказал он.

Как ранее писал Главред, Владимир Литвин пообещал в конце марта пообещал внести на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность руководителя Счетной палаты, вакантную с июля 2011 года. Уже тогда он сообщил, что на этот пост будет предложен Роман Магута, который сейчас работает первым замом главы правления Ощадбанка.

Напомним, срок полномочий главы Счетной палаты Валентина Симоненко истек еще в декабре 2010 года, однако Рада освободила его от исполнения обязанностей лишь летом 2011 года.

Справка: Магута начал карьеру в 1984 году ревизором контрольно-ревизионного отдела Донецкой областной конторы Стройбанка СССР.

С 1988 по 1991 год работал на различных должностях в Донецком областном управлении Промстройбанка СССР.

В 1991-1995 годах работал главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера инвестиционно-кредитного КБ «Донбасс», председателем правления КБ «Акцептабанк», первым заместителем директора Донецкого филиала АК УБ «Возрождение».

С 1995 по 2007 год занимал руководящие должности в Донецком региональном управлении КБ «Приватбанк».

С марта 2007 года – и.о. председателя правления ЗАО «Украинский банк реконструкции и развития».

С 20 марта 2007 года – первый заместитель председателя правления АО «Ощадбанк».

фото: oschadnybank.com

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