Иващенко в суд привезли на носилках

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Бывшего вр.и.о. министра обороны Валерия Иващенко доставили к зданию Печерского районного суда Киева на Крещатике на автомобиле «скорой помощи», а не в автозаке.

Иващенко находился в автомобиле неотложки в сопровождении конвоя, двух врачей Госпенитенциарной службы. Еще двое врачей находились в кабине водителя. УНИАН

В открытые двери автомобиля было видно, что Иващенко лежит на носилках.

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Ранее «Главред» сообщал, что утром 9 апреля Иващенко в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья не смог покинуть медчасть Киевского СИЗО для того, чтобы конвой доставил его на заседание Печерского суда.

Также напомним, что председательствующий в процессе судья Сергей Вовк, заслушав объяснения конвоя, объявил перерыв в судебном заседании для того, чтобы Иващенко могли доставить в суд принудительно.

фото: delo.ua

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