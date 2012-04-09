Иващенко в суд привезли на носилках

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Бывшего вр.и.о. министра обороны Валерия Иващенко доставили к зданию Печерского районного суда Киева на Крещатике на автомобиле «скорой помощи», а не в автозаке.
Иващенко находился в автомобиле неотложки в сопровождении конвоя, двух врачей Госпенитенциарной службы. Еще двое врачей находились в кабине водителя. УНИАН
В открытые двери автомобиля было видно, что Иващенко лежит на носилках.
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Ранее «Главред» сообщал, что утром 9 апреля Иващенко в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья не смог покинуть медчасть Киевского СИЗО для того, чтобы конвой доставил его на заседание Печерского суда.
Также напомним, что председательствующий в процессе судья Сергей Вовк, заслушав объяснения конвоя, объявил перерыв в судебном заседании для того, чтобы Иващенко могли доставить в суд принудительно.
фото: delo.ua
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