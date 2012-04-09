Главные украинские силовики улетели в Москву на тайные переговоры

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев и министр внутренних дел Виталий Захарченко проводят переговоры со своими российскими коллегами в Москве.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах.

По его информации, украинские чиновники прибыли в Москву сегодня утром на одном самолете.

«Предполагается, что Андрей Клюев и Виталий Захарченко в первой половине дня проведут переговоры с главой МВД России Рашидом Нургалиевым, а после обеда с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым», – сообщил источник, не указав перечень вопросов, которые планируется обсудить на переговорах.

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Подход к прессе по итогам переговоров не запланирован. Предполагается, что сегодня Клюев и Захарченко вернутся в Киев.

В Аппарате СНБОУ эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Как ранее писал Главред, Президент Виктор Янукович подписал два указа, расширяющие полномочия секретаря СНБО Андрея Клюева. Документы предусматривают увеличение аппарата СНБО в два раза, а также предоставляют Клюеву полномочия по контролю над реформированием правоохранительных органов. Эксперты видят в указах попытку усилить влияние Совбеза, а также возврат Клюеву надлежащего политического статуса.

Указ об увеличении состава СНБО предусматривает появление в структуре аппарата четырех новых департаментов — госбезопасности и правоохранительных органов, военной безопасности, экономической и социальной безопасности, а также внешнеполитических аспектов национальной безопасности.

фото: delo.ua

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