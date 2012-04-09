За выходные на шахтах Донбасса погибли четверо горняков

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В течение 7-8 апреля на шахтах Донецкой области погибли 4 горняка. Об этом сообщает сайт ПРУП.

Так, в воскресенье, 8 апреля, в 13.50. на шахте им. Румянцева ГП «Артемуголь» Донецкой области погиб подземный электрослесарь. 34-летний горняк сорвался и пал с высоты в 18 метров. У него не оставалось шансов выжить, он скончался на месте.

В субботу, 7 апреля, на шахте им. Карла Маркса ГП «Орджоникидзеуголь» погиб 35-летний горный мастер. При ведении маневренных работ он был прижат вагоном к раме угольного опрокидывателя. Получив сдавливание органов средостения, перелом ребер и повреждение внутренних органов с последующей асфиксией, горняк погиб на месте.

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Также в субботу, 7 апреля, на шахте «Добропольская» ООО «ДТЭК Добропольеуголь» погиб машинист подземных установок 1985 года рождения. В 19.20. горный мастер участка обнаружил его висевшим на левой руке, зажатой между рамой выноса и поддерживающим барабаном нижней ленты. Прибывшая на место фельдшер подземного здравпункта, в 19.45. констатировала смерть горняка.

7 апреля на шахте «Шахтерская-Глубокая» госпредприятия «Шахтерскантрацит» погиб горнорабочий по ремонту горных выработок 1957 года рождения. Трагедия произошла в 9.13, когда вагон сошел с рельс, придавив его к пожарно-оросительному трубопроводу. Спасти шахтера не удалось, поскольку он получив травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Ранее «Главред» сообщал, пятницу, 6 апреля, в результате обвала породы на шахте «Полтавская», которая принадлежит ГП «Орджоникидзеуголь» погиб один горняк, еще один был спасен.

фото: dfact.net

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