Мы живем в стране имитации права – правозащитник

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Президент Ассоциации психиатров Украины, член Общественного гуманитарного совета при Президенте Семён Глузман считает, что украинцы живут в стране имитации права.

Об этом он заявил во время чата на «Главреде».

«Мы живем в стране имитации права. Это наше советское наследие. Тогда номенклатура также жила иначе, нежели рядовые граждане, но эту свою инаковость прятала. Сегодня беспредел реально существует и будет существовать, пока власть не начнет нас бояться», - подчеркнул правозащитник.

Кроме того, Глузман заявил, что он не раз комментировал судебный процесс над экс-премьером Юлией Тимошенко, как пример избирательности правоприменения.

«Но симпатии Юлия Владимировна у меня никогда не вызывала», - резюмировал он.

Ранее «Главред» сообщал, что Глузман заявил: возмущенная трагедией Оксаны Макар Украина скоро забудет о ее смерти. Адвокат Сергей Власенко будет рассказывать нам, в каком тяжёлом состоянии находится Тимошенко, а про эту несчастную девушку все забудут.

фото: novosti.mif-ua.com

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