Регионалы пришли в ужас от украинских тюрем и вызывают виновных на ковер

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Фракция Партии регионов считает ситуацию в украинских тюрьмах «ужасающей» и предлагает заслушать в парламенте руководителей Государственной пенитенциарной службы Украины о существующих проблемах и путях их решения в этой сфере.

«Мы предыдущие две недели изучали работу: что там происходит в рамках нашей фракции. Там ужасающая ситуация», – цитирует Интерфакс-Украина слова лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова о работе пенитенциарной службы и исправительных учреждений по всей Украине.

Лидер парламентских регионалов подробно описал ужасающее состояние заключенных, в частности больных туберкулезом и СПИДом, и предложил вынести эти вопросы на час правительства в ВР в Страстную пятницу, 13 апреля.

Ефремов призвал поддержать Партию регионов, иначе «будет плохо»

«Может, было бы логично в пятницу заслушать отчет руководителя данной службы, но еще лучше, если бы в рамках подготовки и рассмотрения изменений в государственный бюджет, мы все-таки изыскали необходимые средства для того, чтобы устранить те проблемы, которые есть… Я думаю, что для государства это небольшие деньги, но тем самым мы бы решили серьезную моральную проблему, которая есть в нашем государстве», – сказал нардеп.

У украинских зеков от «лечения» вылезают черви и открывается туберкулез

Как ранее писал Главред, бывшие узники Качановской колонии, в которой содержится экс-премьер Юлия Тимошенко назвали показухой ВИДЕО о шикарных условиях исправительного учреждения, которое во вторник, 27 марта, обнародовали тюремщики. По словам экс-зеков у них скорее откроется туберкулез и полезут опарыши из ран, чем они вылечатся.

На видеокадры тренажерного зала, современного медицинского оборудования и заверения медиков, которые лечат всех и все, бывший заключенный Эдуард Синяговский лишь сказал, что надо действительно умирать, чтобы в санчасть попасть.

Синяговский просидел за решеткой более 18 лет и знает, что подцепить болячку на зоне просто. А вылечиться – как сыграть в русскую рулетку. До медицинской помощи можно просто не дожить.

«Дежурный офицер пока откроет камеру, приведет работника санчасти, бывает что человек умирает», – рассказал экс-заключенный.

Осужденный, отбывающий наказание в одной из зон Днепропетровщины, попросил не называть своего имени, потому что будут бить, и рассказал по телефону следующее: «И черви вылезали из ран, опарыши. Если ты не имеешь возможности лечиться, то тебя никто не лечит».

Медицинская помощь в колонии – это, в лучшем случае, кровать в медчасти. Лекарств в местах лишения свободы почти нет, уверяет бывший зэк, а теперь правозащитник Богдан Хмельницкий.

Напомним, по официальной статистике, в Украине за решеткой сидят 7 000 ВИЧ-инфицированных и 5 тысяч больных туберкулезом.

фото: fresher.ru

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