Журналисту грозит уголовное дело за видео о Лукьяновском СИЗО

Киевская прокуратура намерена возбудить уголовное дело против автора журналистского расследования «Тюрьма № 1» Константина Усова. Соответствующую информацию озвучил на согласительном совете председатель комитета ВР по свободе слова Юрий Стець.

«Журналисту Усову уже сейчас угрожают. Кроме того, я знаю, что в ближайшее время против него будет возбуждено киевской прокуратурой уголовное дело», - заявил Стець «Украинской правде».

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Он также предложил спикеру Владимиру Литвину продемонстрировать фильм Усова на сессионной неделе Верховной рады хотя бы «фрагментально».

Вместе с тем Литвин отказался от предложения подчеркнув, что депутатам прежде всего необходимо принимать решение о выделении бюджетных средств и кадровые решения для решения проблемы украинских узников.

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«Все кто хотел уже посмотрели этот фильм, а кто еще не посмотрел может прийти ко мне в кабинет и я им включу. Мы обсудим эту проблему в пятницу в Верховной Раде, но зачем его снова демонстрировать? Нужно принимать законодательные решения», - отметил спикер.

Ранее «Главред» сообщал, что журналист телеканала ТВі Константин Усов провел беспрецедентное расследование, в котором показал настоящие условия, в которых находятся заключенные Лукьяновского СИЗО. Как оказалось, стены следственного изолятора покрыты грибком, а заключенных кормят каким-то «дерьмом».

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