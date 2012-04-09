Опубликовано видео новых зверств в Сирии: солдаты топчут свою жертву

9 апреля 2012, 13:44

В Интернете появилось очередное видео, на котором якобы зафиксированы издевательства сирийских солдат над оппозиционерами. Подлинность записи пока не проверена, но если оно окажется правдой, это может сорвать мирное соглашение.

На видео, которое, как утверждается, было снят в окрестностях Дамаска, виден человек, лежащий лицом вниз на полу с руками заломленными за спину. Трое мужчин – двое из них в камуфляже – по очереди становятся на спину и шею своей жертве и избивают его. 

Если видео окажется истинным, это может привести к срыву мирного договора, заключенного при посредничестве ООН, сообщает The Daily Mail

Как ранее писал Главред, план, предложенный посланником ООН Кофи Ананном, предусматривает прекращение огня в течение 48 часов с 10 апреля. Этот план должен положить конец годовому конфликту в Сирии, который, по оценкам ООН, унес жизни как минимум 9 тысяч человек.

На прошлой неделе Аннан заявил, что сирийский президент Башар Асад принял план и готов вывести правительственные войска за пределы городов. Впрочем, оппозиция утверждает, что власть этого не делает и, со своей стороны, заявляет о неготовности сдавать оружие.

Напомним, это уже не первое подобное видео о зверствах в Сирии. Ранее в Сеть был загружен ролик из города Дейр-эз-Зор, на котором видно, как несколько человек сбрасывают с крыши двух- или трехэтажного здания людей или их тела. Слышны звуки выстрелов. Однако кто именно находится на крыше, определить невозможно.

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